Ugibanja o tem, da bi Elba lahko zaigral v novem filmu o slavnem agentu, so se pojavila po tem, ko je producentka Barbara Broccoli dejala, da so vrata za to vlogo odprta temnopoltemu igralcu. Elba je kasneje kasneje na twitterju objavil svojo fotografijo in napis: »Moje ime je Elba, Idris Elba.«

V 25. filmu o Bondu, ki bo v kinematografe predvidoma prišel prihodnje leto, bo Craig petič nastopil v tej vlogi in najverjetneje tudi zadnjič. Kdo ga bo nasledil, tako še ni znano.

Prav tako še ni znano, kdo bo režiral naslednji film, saj je pred dnevi zaradi »kreativnih razlik« poslovil Danny Boyle. Enainšestdesetletni režiser, ki je prejel oskarja za režijo filma Revni milijonar, je projekt zapustil le nekaj mesecev pred načrtovanim začetkom snemanja. Film naj bi namreč začeli snemati v začetku decembra v studiih Pinewood v Londonu, v britanske kinematografe pa naj bi prišel oktobra 2019.

Zadnja dva filma o agentu 007 - Skyfall (2012) in Spectre (2015) - je režiral Sam Mendes, režije še enega filma o Bondu pa Britanec ni želel prevzeti. V filmskih krogih se je Boyle kot možni režiser filma omenjal dlje časa, občasno pa so se pojavljala še druga imena, med njimi David Mackenzie, Denis Villeneuve in Yann Demange.