Poleg tega podpredsednika vlade in vodjo desničarske Lige obtožujejo tudi pritiska na institucijo, to je EU, s čimer naj bi želel izsiliti porazdelitev migrantov, danes poroča časnik La Repubblica. Za očitana mu dejanja bi lahko Salviniju glede na italijanski kazenski zakonik prisodili tudi do 30 let zapora, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

»Po mnenju državnega tožilstva je Salvini 177 ljudi zadrževal kot talce, s čimer je želel EU, proti dublinskemu sporazumu, prisiliti v razdelitev migrantov,« piše La Repubblica. Očitke, ki jih na račun Salvinija izreklo tožilstvo v Agrigentu, bo preučilo t. i. ministrsko sodišče. Gre za organ, ki je pristojen za »prestopke na položaju«. To sodišče lahko sicer deluje le, če je zanj parlamentarna večina.

Salvini je sredi meseca odredil, da se migrante, rešene v Sredozemlju, z ladje izpusti šele, ko bodo pripravljenost, da jih sprejmejo, izrazile druge članice EU. Po večdnevnem prerekanju so Albanija, Irska in katoliška cerkev v Italiji pristale, da sprejmejo preostalih okoli 140 migrantov.