»On je moj heroj. Je sopotnik moje usode. Zelo si ga želim tudi osebno spoznati. Sem njegov velik občudovalec in imam nekaj izkušenj, ki bi jih rad delil z njim.« To je po kosilu v eni izmed milanskih restavracij madžarski premier Viktor Orban povedal o svojem gostitelju. Orbana v Italijo na obisk ni povabil italijanski premier Giuseppe Conte, ki je prav takrat v Rimu gostil češkega premierja Andreja Babiša, temveč neformalni italijanski premier – notranji minister Matteo Salvini. Na meniju desničarskih populističnih politikov je bila ena sama točka: usklajevanje protimigracijske politike.

Edino razhajanje z gostiteljem je bilo zaznati v Orbanovem nasprotovanju predlogu, da se rešene migrante porazdeli med države članice, torej tudi Madžarsko. »Ta zahteva ni razumna. Če so v Evropi pristali migranti, ni naloga držav, da se jih porazdeli, temveč da se jih vrne v njihove domovine. V tem pogledu lahko Italija računa s podporo Madžarske. Prevzem pobeglih bi bil signal, da so tihotapci zmagali,« je menil Orban.

Italija in Madžarska sta se zaradi kritik njunih migrantskih politik znašli na skupnem bregu, zunanji sovražnik pa je isti, je bilo razumeti Orbana: »Evropska unija Madžarsko napada, ker smo dokazali, da je mogoče zaščititi meje. Madžarska je dokaz, da je migrante na kopnem mogoče zaustaviti. In zdaj računamo tudi na Salvinija. Pokazati mora, da je migrante mogoče ustaviti tudi na morju.«

Politika sta hotela na spoznavnem srečanju obrniti nov list v evropski migrantski politiki, o čemer je že konec junija govorila tudi avstrijska politika. Čeprav Italija že ima načelno podporo višegrajske četverice, se je usklajevanje politik pred prihajajočimi neformalnimi zasedanji obrambnih in zunanjih ministrov EU nadaljevalo tudi danes. Za pomoč pri nadaljnjem kovanju evropske protimigrantske politike – politike popolnega zapiranja evropske celine – se je italijanska skrajna populistično-desničarska vlada obrnila na pravi naslov. Čeprav višegrajci nočejo slišati o solidarnosti pri porazdelitvi migrantov po Evropi, pa so najboljši možen naslov, ko se išče zaveznike za ostrejše ukrepe na zunanjih mejah Unije.

Protesti proti obisku Orbana

Ob obisku Orbana na Salvinijem terenu (Severne) Lige je levi politični blok pozval k protestom proti vse ostrejši italijanski migrantski politiki. Demonstracije so naslovili Evropa brez zidov, na njih pa je središče Milana zapolnilo več tisoč ljudi, ki so zapeli tudi znano uporniško pesem Bella Ciao. »Ne demokraciji, ne sredstvom EU!« je pisalo na enem izmed plakatov, ki so jih nosili protestniki in se je navezoval na napovedi italijanske vlade, da bo blokirala pogajanja o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021–2027, če EU ne bo prisluhnila njenim zahtevam glede migracijske politike. Italija ne grozi le z blokado novega večletnega proračuna EU, o katerem se pogajanja šele dobro začenjajo, temveč tudi s prenehanjem vplačil italijanskega prispevka v tekoči evropski proračun, ki znaša od 14 do 16 milijard evrov na letni ravni.