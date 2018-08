Člani odbora za gradnjo tretje razvojne osi so bili po včerajšnji seji zadovoljni kot že dolgo ne. Potem ko so se skupaj s predstavniki Darsa ter ministrstva za okolje in prostor, ki je traso tudi umeščalo v prostor, seznanili z rezultati študije, ki so jo predstavili predstavniki podjetja Lineal, so si bili enotni, da gre za varianto, ki je sprejemljiva za vse, saj so projektanti pri umestitvi upoštevali vse želje, predloge in pripombe, ki so bile dane iz te regije. »Gre za optimalne rešitve na odsekih od Slovenj Gradca do Dravograda in nato od Otiškega Vrha do Holmca na meji z Avstrijo, ki smo si jih želeli, ne pa tudi pričakovali,« priznava prevaljski župan Matic Tasič, ki je tudi predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi.

Gradnja v več fazah »Od Slovenj Gradca do Dravograda bo zgrajena štiripasovna cesta, prav tako bo štiripasovnica umeščena od Otiškega Vrha do Raven, nato bo od Raven mimo Prevalj do odseka pri Šentanelu zgrajena nova dvopasovnica, od tam do Holmca pa bodo rekonstruirali obstoječo cesto,« je še pojasnil Tasič. In dodal: »S to predstavitvijo optimalne rešitve smo res zadovoljni, saj to zdaj pomeni tudi, da se bo lahko začela trasa hitreje umeščati. Poleg tega je študija podkrepljena z vsemi analizami tako z gradbeno-tehničnega, prostorskega kot tudi okoljskega in sociološkega vidika. Gradnja bo potekala po fazah, vrednost investicije na trasi od Slovenj Gradca do Holmca je ocenjena na 432 milijonov evrov. Zaradi štiripasovnice bo potrebnih še okoli 120 milijonov.