Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic, predsednik nadzornega sveta Marjan Mačkošek, član uprave Vili Žavrlan in direktor projektov Janez Kušnik so predsedniku odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško Maticu Tasiču, predstavniku Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljažu Verhovniku ter velenjskemu podžupanu Petru Dermolu pojasnili, da niso imeli vpliva na določitev časovnice v protokolu o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško. Obenem pa so priznali, da so že od samega začetka menili, da so zastavljeni roki za izgradnjo hitre ceste nerealni.