Svetniki občin Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki podpirajo zahtevo Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline za ustavno presojo zakonitosti državnega prostorskega načrta (DPN) v delu, ki se nanaša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem. »Obstaja sum, da bi bile lahko kršene nekatere ustavne pravice tistim, ki jim bodo rušili stanovanjske in druge objekte, zato so o tem razpravljali tudi naši svetniki in podprli zahtevo za vložitev ustavne presoje,« je dejal župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar. Zahtevo so podprli tudi svetniki občin Braslovče in Polzele.

Stroške bodo krili podporniki civilne iniciative in občine Če bo ustavno sodišče razsodilo v prid združenih civilnih iniciativ, ki že več let nasprotujejo nameri države, da bi bila štiripasovnica od Šentruperta prek Braslovč, Polzele in Šmartnega ob Paki do Velenja zgrajena tudi na najboljših kmetijskih zemljiščih, bi to seveda pomenilo, da bo DPN v delu, ki se nanaša na omenjeno traso, razveljavljen. Sledili bi ponovna študija različic in morebitna druga izbira trase za hitro cesto, kar pa bi pomenilo, da se bo gradnja prepotrebne ceste, ki je pomembna tudi za Koroško, znova odmaknila v prihodnost. Podporniki civilnih iniciativ, ki bodo krili polovico stroškov pravnih postopkov in odvetnika – ti v celoti znašajo 16.000 evrov – drugo polovico pa bodo plačale vpletene občine, so prepričani, da bo tudi ustavno sodišče presodilo v prid tistim, ki bi zaradi gradnje ceste ostali brez svojega doma in gospodarskih objektov. Kot je že večkrat poudaril Urban Jeriha iz Civilne iniciative Braslovče, bi projekt odvzel lastninsko pravico zasebnim subjektom na več kot 1400 zemljiških parcelah in skupno 150 hektarjih zemljišč. Trasa pa bi uničila tudi dobrih 50 hektarjev prvovrstnih kmetijskih zemljišč.