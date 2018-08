»Pomorjenih je kakšnih 500 rib vrste marmorirana postrv: 250 mladic in prav toliko odraslih rib, med katerimi so bile nekatere velike tudi šestdeset centimetrov,« je množični pogin rib opisal Zoran Babič, predsednik ribiške družine Idrija. Ribe so najverjetneje poginile v torek zvečer, saj so bile, ko so jih v sredo zjutraj našli, že trde. »Če si jo držal za glavo, je v zraku stala vodoravno in ni bila gibljiva,« je slikovito opisal stanje rib.

O vzrokih pogina Babič ne želi ugibati, a glede na to, da so bila trupla bela oziroma so povsem izgubila barvo, gre najverjetneje za klor. »In če je šlo zanj, potem je v vodi pomoril vse življenje, vse majhne organizme, s katerimi se ribe hranijo. Ta kilometer potoka je sedaj praktično sterilen,« je še dodal, a ostal optimističen, da si kljub veliki prizadetosti ekosistem po vsaki podobni človeški neumnosti vendarle opomore in se obnovi.

Materialno škodo za okoli 200 kilogramov pomorjenih rib in škodo na ekosistemu so v ribiški družini ocenili na približno 15.000 evrov. Inšpekcijo za lovstvo in ribištvo so o množičnem poginu že obvestili, gasilci pa so na potoku postavili pregrade, ki pa so po Babičevih navedbah nesmiselne, saj klor ne plava na površju, obenem pa je njihova postavitev toliko ur po morebitnem izlivu že prepozna.

Policisti so odvzeli vzorce rib in vode, po ugotovljeni morebitni odgovornosti pa bodo na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi obremenjevanja in uničenja okolja.