Odprti portoroški festival smo nestrpno pričakovali; navsezadnje je minilo okroglih 60 let od legendarnega medconskega turnirja, ko je petnajstletni Bobby Fischer senzacionalno postal najmlajši velemojster na svetu in se prebil na turnir kandidatov. Turnir je bil obenem najmočnejši na svetu v letu 1958. Pričakovanja ob obletnici so bila visoka, realnost pa takšna, da so prireditelji lahko zagotovili nastop zgolj treh velemojstrov. Tudi po množičnosti je bil turnir daleč od želja: prišlo je manj kot sto šahistov in lahko ugotovimo, da se za zdaj priljubljena formula združevanja šaha in dopusta v Portorožu ni prijela. Od začetka do konca smo gledali velemojstrsko dirko Mateja Šebenika in Nenada Ferčeca. Vrhničan, ki je edini remi oddal v medsebojni partiji, je na cilj prispel pol točke pred veteranom iz Pulja. Tretjeuvrščeni španski mojster Jesus Alcazar je za zmagovalcem zaostal za dve točki, kar se na odprtih turnirjih zgodi enkrat na desetletje.

Mariborski turnir se je začel nekaj dni pozneje in bil obenem 21. spominski turnir Vasje Pirca. S precej močnejšo zasedbo (osem velemojstrov) je ponudil zanimive boje. Bogate izkušnje je uveljavil 51-letni ruski velemojster Konstantin Černišov, ki je izkoristil preambiciozen pristop favoriziranih nasprotnikov. Zasluženo je slavil, Egipčan Samy Shoker in mladi Rečan Jadranko Plenča pa sta delila drugo mesto. Hrvat je s tem dosegel prvo velemojstrsko normo. Z zrelo igro je navdušil 15-letni Mariborčan Jaka Juvan. Prihodnost lepega in dragocenega dogodka pa je, tako se je bati, zaradi preslabega odziva šahistov pod vprašajem.