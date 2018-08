Na seznamu suspendiranih oseb so se po nedeljskem derbiju ljubljanske kotline med Domžalami in Olimpijo znašli trije trenerji in tudi ekonom rumeno-modrih. Glavnega trenerja Simona Rožmana je zaradi protestiranja doletela ena tekma prepovedi udejstvovanja in 250 evrov kazni. Za eno tekmo sta suspendirana tudi pomočnik trenerja Aleš Kačičnik in trener vratarjev Janez Strajnar.

Najhujša kazen, prepoved treh tekem, je doletela ekonoma kluba Aleša Kržana zaradi izključitve, žaljivega komentiranja sojenja po tekmi in celo izrečenih groženj sodnikom. Klub kot celota bo zaradi ravnanja uradnih oseb moral plačati 420 evrov kazni, ob tem pa še 250 evrov zaradi žaljivega navijanja navijačev, so sporočili iz NZS.

Med kaznovanimi klubi so ta teden še NK Maribor, ki bo zaradi nešportnega vedenja navijačev moral plačati 1400 evrov. Olimpija in Mura bosta zaradi enakega razloga plačala vsaka po 400 evrov, NK Triglavu je bilo zaradi nešportnega vedenja igralcev in uradnih oseb naložena kazen 300 evrov, Krškemu pa 100 evrov zaradi nešportnega navijanja.

Med igralci je branilec Krškega Dario Tomić prejel tri tekme prepovedi igranja zaradi grobega prekrška s podplatom nad igralcem Triglava Gašperjem Udovičem.