Jamajška kuhinja oziroma hrana je priljubljena v Veliki Britaniji, pa tudi v številnih drugih delih sveta. Kontroverzni poseg slavnega kuharja Jamieja Oliverja vanjo se imenuje »punchy jerk rice«. Gre za pripravljen obrok, ki ga je mogoče pogreti v mikrovalovni pečici. Vrsta kritikov ga je razglasila za kulturno prilaščanje jamajške kuhinje. Kritizirajo tudi »njegov« recept, po katerem je pripravil to tradicionalno jamajško hrano. Jamie Oliver, ki Britancem in vsem drugim po svetu že več kot dve desetletji odlično prodaja »svoje« recepte španske, italijanske, švedske, maroške, grške in francoske kuhinje, doslej ni imel težav z »avtorskimi pravicami«.

Od oboževalcev do kritikov Armada njegovih oboževalcev ga hvali kot kuharskega inovatorja, ki je s svojim poenostavljenimi in samosvojimi recepti za pripravo oziroma kuhanje bolj in manj znanih jedi na zabaven način, pogosto zasoljen s kletvicami, približal milijonom ljudi v Britaniji in drugod, ki si prej niso upali prijeti za kuhalnico. Nikoli mu ne zmanjka idej. Tudi za knjige in televizijske serije. Ogromno je kot aktivist naredil tudi za izboljšanje in bolj zdravo hrano v britanskih šolah. Tudi kritikov ne manjka. Glavni očitek je, da je »na novo izumil smodnik«, sploh vse, kar zdrava sredozemska kuhinja uporablja že stoletja. Drugi mu očitajo prevelik apetit po denarju, zaradi katerega naj bi se spravil na vse večje število svetovnih kuhinj. Njegovo ime obenem prodaja vse živo, povezano s kuhanjem, od kuharskih knjig do televizijskih serij, od začimb in poprnic in solnic do gospodinjskih pripomočkov. Njegov restavracijski imperij je že nekaj časa v finančnih težavah, več verig restavracij je moral zapreti. Še vedno mu gre dobro in je zagotovo najbogatejši kuhar na svetu, ni pa več med tisoč najbogatejšimi Britanci. Njegovo premoženje so lani ocenili na okoli 150 milijonov funtov.

Prilaščanje in slaba jed? Nihče pa ga še ni obtožil kulturnega prilaščanja tuje kuhinje. Ali da je kaj slabega skuhal. Prva je bila laburistična poslanka Dawn Butler, katere starši so se preselili v Britanijo z Jamajke. Začelo se je, kot se zadnje čase velikokrat začne – z njenim tvitom, v katerem je njemu osebno napisala: »Sprašujem se, ali veste, kaj je jamajški jerk? Ne gre samo za besedo, ki jo prilepiš na reči, da jih prodajaš. Vaš jerk ni v redu. To prilaščanje z Jamajke se mora ustaviti.« Jerk je način kuhanja, ki je doma z Jamajke, pri katerem v meso vtrejo pekočo mešanico začimb, ki ji rečejo jerk. Ali pa meso marinirajo v pekoči mešanici začimb. Meso, ki ga postrežejo z rižem, je po navadi piščanec ali svinjina.

Riž na žaru? Televizijska kuharica Rustie Lee, rojena na Jamajki, je poskusila Oliverjev kontroverzni »udarni jerk z rižem«. Povedala je, da ji ni bil niti malo všeč. Pa tudi, da »karibski jerk z rižem« ne obstaja in zakaj ne obstaja. »Jerk pomeni (pripravljeno) na žaru. Riža ne moreš pripraviti na žaru. Če bi ga poskusil, bi padel skozi. Zato je govoriti o rižu na žaru neumnost.« Kritizira tudi mešanico Oliverjevih začimb, ki je iz česna, ingverja in jalapenosa (zelo pekoče zelene čili paprike), s katerimi naj bi ustvaril »udarno marinado«. Lee meni, da je Oliverjeva domnevna jamajška jed nekakšna paella. »Pokusila sem jo in ni kdo ve kako dobra. Ni mi bila všeč,« pravi Leejeva in dodaja, da ni uporabil niti primernega riža. Pravi tudi, da napačno razlaga karibsko kulturo. »Rada imam Jamieja, vendar to ni del naše kulture. Če bi rekel, da ga je navdihnila karibska kuhinja, ne bi bilo s tem nič narobe.«