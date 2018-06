Jamie Oliver svojo kampanjo vodi tudi na spletu. Tam je denimo zelo ostro zagovarjal, da bi morali prepovedati turkey twizzlers, priljubljene mesne ocvrtke, češ da so vir otroške debelosti. Zato je nedavno, ko je na twitterju spraševal, kaj Britanci jedo za zajtrk, naletel na val satire, saj so vsi po vrsti odgovarjali, da imajo najraje deset opečenih kruhkov z rezinami hrustljave slanine in turkey twizzlers. Prav tako so v odgovorih napadli njegovo akcijo, da je treba prepovedati ponudbe plačaš eno, dobiš dve pici. Toda Oliver se ne da – vztraja, da je treba spremeniti prehranjevalne navade otrok in mladine ter zmanjšati njihovo debelost. Medtem znani kuhar na twitterju objavlja tisoč in en recept za testenine.

Pripravila Manja Rošini