Kritika knjige Veličastna Nemeza: Privlačnost praznine

Sodeč po Avtobiografiji, ki v pričujoči izdaji spremlja naslovno zgodbo, je moral biti Ladislav Klíma zanimivo ekscentričnega značaja. »Hišni hlapec, suženj mačk« je imel »od vidnih bitij /.../ najraje gore, oblake in mačke ‒ in morda vendarle tudi ženske«. Češki literarni kritiki Klímo predstavljajo predvsem kot »nemara edinega češkega filozofa« (J. Fučík), dediča Schopenhauerja in Nietzscheja, ki je do konca verjel v neskončno moč Volje, nihilizma in skrajnega subjektivizma.