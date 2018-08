Največkrat so prvi dnevi, morda tudi tedni, kar pestri. Psa poskušamo čim bolj vpeljati v vsakdanje navade, lotimo se tudi najosnovnejših opravil, ki so pomembna, da si kar se da ustalimo življenje z malim psičkom. Po navadi se po nekaj tednih mladički že malo opogumijo, navadijo se ritualov, lahko se zgodi, da začnejo preizkušati tudi naše meje oziroma živce.

Sama sem se v obdobju, ko je bil Majk mladiček, soočila s kar nekaj nadlogami, ki so me spravljale ob živce. Prav tako sem na začetku naredila kar nekaj napak. Nekaj teh nadlog tudi opisujem. Morda pa se še kdo najde v spodnjem zapisu.

Primeri težav, ki lahko nastanejo ali pa se ob nedoslednosti, neznanju in popustljivosti stopnjujejo, so skakanje po ljudeh, grizenje, pretirano veselje in zaganjanje proti psom in ljudem, uničevanje lastnine, pobegi. Včasih se lahko te težave stopnjujejo tudi tako, da izgubljamo kontrolo nad psom, kasneje pa se moramo odločiti tudi za prevzgojo. Psi niso kar sami po sebi problematični. Večkrat so za to krive slabe izkušnje, pogosto smo dejavnik prav mi, a se tega morda sploh ne zavedamo.

Verjetno je kdo že slišal enega od spodnjih mitov, ki jih pripisujemo mladičkom:

1. »Je še premlad.« Ljudje nas večkrat sprašujejo, kdaj je čas, da z mladičkom začnejo hoditi v šolo. Vzgoja psa nima starostnih omejitev. Pes je za vzgojo pripravljen, ko vstopi v vaš dom. Pravzaprav se psi začnejo učiti s prvim dnem, ko se skotijo. Majhni psički se takoj začnejo učiti, kako priti do maminih seskov in hrane. Naučijo se tudi prvih krdelnih pravil in še mnogo drugih stvari, ki so pomembne za to, da preživijo. Zato z vzgojo ni smiselno odlašati. Hitreje ko se podate v učni proces, manj možnosti imate, da se pojavi neželeno vedenje. Rešitev: Na vzgojo in šolanje se pripravite pred prihodom mladička. Osnovne informacije lahko dobite na spletnih straneh, raznih seminarjih, v brošurah, knjigah itd.

2. »Saj bo minilo.« Super mit o tem, da »se pač zdaj to dogaja in da bo že minilo«, je primer grizenja pri mladičkih. Res je, večina mladičkov rada grize. Eni na primer zato, ker jih mučijo težave pri menjavi zob, drugi zato, ker se igrajo, tretji »kar tako«. Vse to je res. Grizenje je problem, pa včasih ne vemo, da je, ali pa se tega zavedamo šele, ko ugrizi postanejo močnejši in neprijetni (pa čeprav v igri). Morda imamo srečo in stvar res sama od sebe mine, vendar lahko v primeru nepravilnega pristopa in reševanja tega problema pride do večjih nevšečnosti. Rešitev: Poskrbite za preventivo, pravilno igro in zaposlitev pasjih nagonov.

3. »Ah, saj je še mladiček.« Skakanje po ljudeh je pri mladičkih prav tako zelo pogosta nadloga. Pri tem smo sicer največkrat odločeni, da bomo skakanje preprečili, vendar v praksi to težje izvedemo. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste bili trdno odločeni, da ne boste dopustili, da pes skače po ljudeh, pa vam v dejanski situaciji to ni uspelo realizirati? Ker je naš kuža tako lušten in ga prijatelj po vrhu vsega na drugi strani še kliče in nevede »prosi«, da skače po njem. Če s skakanjem po ljudeh nimate težav in se vam zdi, da lahko to dopustite, v redu. Problem nastane, ko si tega ne želite, a kljub temu enkrat to pustite, drugič pa se temu uprete. Kaj s tem učimo psa? Nič pametnega. Morda to, da ga po nekem času naredimo še malo bolj zmedenega in ne ve, ali se v ljudi sme skakati ali ne. Rešitev: Bodite dosledni. Doslednost je zelo pomembna veščina pri vzgoji psa. Z vašo doslednostjo bo tudi pes hitreje dojel sistem in navade, s tem pa boste prihranili kar nekaj živcev.