Roglič je pojasnil, da se je tako odločil, ker zaradi poškodbe komolca, ki jo je utrpel na julijski dirki po Franciji, v zadnjem času ni mogel trenirati na kronometrskem kolesu.

»Odločitev sem sprejel pred približno 10 dnevi. Vzrok so težave s komolcem, ki sem jih imel po Touru. Po padcu mi je v njem ostal kamenček. Tega so mi odstranili, a se mi je vnela rana, zato so mi komolec spet odprli. Od takrat nisem treniral na kronometrskem kolesu. Ne bi mogel do dobrega rezultata. Startal bom le takrat, ko se bom lahko boril za zmago,« je pojasnil Roglič, ki se te dni mudi v Kühtaiju na višinskih pripravah, kjer je tudi Jan Tratnik.