Ameriški predsednik Donald Trump je v neposrednem prenosu iz Ovalne sobe Bele hiše v telefonskem pogovoru s poslavljajočim se mehiškim predsednikom Enriquejem Peño Nietom navdušeno spregovoril o doseženem dogovoru o prostotrgovinskem sporazumu med državama, ki bo moral dobiti še kongresno potrditev. Dosedanji tristranski sporazum, ki vključuje še Kanado, ostaja do tedaj še vedno pravno veljaven, o njegovi nadaljnji usodi pa so po večmesečni prekinitvi znova stekla pogajanja z Ottawo, saj je v Washington nemudoma po objavi rezultata ločenih pogovorov ZDA in Mehike dopotovala kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland. Zaradi tega je celo prekinila evropsko turnejo, kanadski premier Justin Trudeau pa se je medtem po telefonu tudi že slišal s Trumpom in iz njegovega kabineta so sporočili, da sta imela »konstruktiven pogovor« ter da pogajalski ekipi sedata za mizo, namenjeni uspešno skleniti pogajanja.

Posreden pritisk na Kanado Da lahko s tudi Kanado dosežejo prenovljen prostotrgovinski sporazum, je danes menil ameriški finančni minister Steve Mnuchin, ki je v intervjuju za CNBC dejal, da je njihov cilj »čim prej dobiti Kanado na krov«. Ta se je zaradi ameriškega dogovora z Mehiko znašla pod določenim pritiskom, vsekakor pa tristranska prosta trgovina na severnoameriški celini, ovrednotena na več kot tisoč milijard dolarjev, od tega ponedeljka ne stoji več na temeljih, zastavljenih v času Ronalda Reagana, dokončanih pa s podpisom Billa Clintona leta 1993. Mnuchin je med drugim tudi dejal, da sta kanadsko in ameriško gospodarstvo močno prepleteni, zato bi bil dogovor pomemben za obe strani, a je hkrati napovedal, da nanj ne bodo čakali, ampak bo predsednik Trump kongres ta petek obvestil o sporazumu z Mehiko in sprožil proceduro za njegovo potrditev, ki jo pričakuje še v njegovem sedanjem sklicu do konca novembra. Pričakovati je namreč, da bodo strankarske karte v kongresu po novembrskih vmesnih volitvah opazno premešane, predvidoma v korist demokratov, ki Trumpove razdiralne trgovinske politike ne podpirajo, na drugi strani pa se poslavlja tudi mehiški predsednik Nieto, ki ga bo prvega decembra nasledil že izvoljeni Andrés Manuel López Obrador in bi podpis sporazuma pristal na njegovi mizi. Obrador sicer ne nasprotuje spremembam obstoječega sporazuma, a v drugi smeri, kot sta jo ubrala Trump in Nieto, pri čemer je slednjega prosil, naj končno odločitev prepusti njegovemu kabinetu. Ob ponedeljkovi Trumpovi objavi doseženega dogovora pa je dejal le, da je ta samo prvi korak k novemu sporazumu, in dodal, da je njegov cilj še vedno tristranski sporazum, kakršen je prvotno zasnovani Nafta.