Vnaprej izgubljena vojna za vse

Se kdo še spomni TTIP, prostotrgovinskega sporazuma med EU in ZDA? Če je podatek na spletišču evropske komisije pravilen, je bila stran o »stanju pogajanj« nazadnje osvežena 9. februarja 2017. Skoraj točno pred letom dni in slabe tri tedne po predsedniški prisegi Donalda Trumpa. V resnici je bil sporazum kajpak mrtev že precej prej, ne glede na to, kako se je Trumpovemu predhodniku Baracku Obami vse do konca mandata z njim mudilo. Odpor je bil v Evropi premočan in bruseljskim uradnikom je lepega dne zmanjkalo zamisli za kompromisne, dvoumne in zvijačne klavzule, s katerimi bi ustregli ameriškim pričakovanjem in evropskim nasprotnikom hkrati.