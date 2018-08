A me češ, če te čem, se grejo Butalci na različne načine. Običajna koalicija ali kolobocija je ta, ki naj bi zdaj zavladala in ki jo je skupaj zmečkal šarasti Marjan, ki je na volitvah zbral največ glasov za zmagovalcem Janezom, s katerim pa ne marajo češenj zobati v tolikem številu, da bi zavladal. V svoj objem je Janezek, ki bi bil rad veliki Janez, zvabil novoslovence, ki so pred volitvami za sveto obljubljali svojo kooperativnost za ljubo Slovenijo, po volitvah so pa ploščo obrnili, pridružil bi se mu pa tudi plemeniti Jelinčič, človek za vse kombinacije in vse čase in kolobocije. In tako kaže, da bodo za štrik na Marjančkovi strani poprijeli večkrat adaptirani komunisti, socialdemokrati, kot sami sebe imenujejo, čeravno z imenom nimajo dosti skupnega, pa modernisti Mira Cerarja, ki so bolj kot moderni modni, ter desusovci opečenega Karla, ki ga ljudstvo ni potrdilo niti za poslanca, bo pa vseeno dober za gretje ministrskega fotelja, kar je dokaz več, da gre za butalsko vlado. V vsestransko ekipo sodi tudi neizvoljena Bratuškova, ki bo podobno kot Karl prišla do ugodnega delovnega mesta, ob pogojno vključeni Levici, ki se bo s pristankom na vladno kolobocijo iz levice prelevila v desnico. In zakaj? Pa zato vendar, ker vlada ne bo socialistična, ampak kapitalistična.

Po dobrega četrt stoletja prehojene, prevožene in s falconom parkirane demokracije nikakor ne moremo govoriti, da bi bila ta še v povojih. Vse je tako, kot mora biti, ali skoraj tako kot povsod po razvitem svetu, v katerem bi Borut rad nosil zastavo najboljših. Drugod v tem svetu je tako, da tatovi kradejo, policaji jih preganjajo in lovijo, župani pa se gredo oblast ljudstvu, ki verjame, da bo jutri bolje kot danes. No tudi pri nas v Butalah je skoraj tako, z majčkeno razliko, da nam Cefizlji vladajo, policaji, tožilci in sodniki jim skozi prste gledajo ter strižejo ovce, ki verjamejo, da bo županom jutri bolje, kot jim gre danes, pri čemer pa nikoli in nikdar ne podvomijo o tem, da je vse to zasluga butalskih demokratov in pravne države. Veselite se prihodnosti! Jutrišnji dan je pred vrati.

Jožef Praprotnik, Jesenice