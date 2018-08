Na mednarodnem letališču v ameriškem Seattlu je konec tedna eden od mehanikov ukradel prazno potniško letalo, z njim vzletel in kmalu zatem strmoglavil. Oblasti so izključile možnost terorizma. Moški je namreč že pred tem kazal samomorilske težnje, zato domnevajo, da se je hotel ubiti, poročajo tuje tiskovne agencije. Moški je v strmoglavljenju umrl.

Takoj po vzletu sta letalo začeli zasledovati dve vojaški letali F15. Na amaterskem videoposnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je videti, kako je letalo naredilo luping, preden je strmoglavilo na redko poseljen otok Ketron. Letalo je strmoglavilo približno 90 minut po vzletu. Strmoglavljenje je v gozdu povzročilo požar, po navedbah oblasti pa ni zahtevalo nobenih žrtev na tleh.

Kako je vzletel?

Pristojne oblasti še ugotavljajo, kako je 29-letnemu mehaniku družbe Alaska Airlines Richardu Russellu sploh uspelo vzleteti z motornim letalom Bombardier Q400, ki lahko sprejme do 90 potnikov. Po incidentu so letališče zaprli za promet.

Russell je bil pri družbi Alaska Airlines zaposlen tri leta in pol, pri čemer je opravil tudi varnostno preverjanje, na podlagi katerega je imel dovoljenje za ravnanje s prtljago in čiščenje letal. Po poročanju tujih medijev šolanja za pilota nikoli ni opravil, so se pa pojavila ugibanja, ali se je osnov pilotiranja morda priučil na simulatorju letenja.

Oblasti so zelo kmalu izključile možnost, da je šlo za poskus terorizma. Moški je namreč v preteklosti kazal samomorilske težnje, zato za zdaj domnevajo, da se je hotel ubiti. Med letom je imel zbegan pogovor s kontrolorjem letov, v katerem se je zdelo, da se opravičuje za svoje dejanje. »Veliko ljudi me ima rado. Razočarani bodo, ko bodo slišali, kaj sem naredil,« naj bi Russell, ki so ga sorodniki opisali kot toplega in sočutnega človeka, med drugim dejal prek radijske zveze, preden je strmoglavil. lp, sta