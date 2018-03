Potniško letalo je strmoglavilo vzhodno od pristajalne steze edinega nepalskega letališča na nogometno igrišče in zagorelo. V bolnišnice naj bi prepeljali okrog 20 ljudi, policija in vojska pa sta nato poskušali razrezati razbitino, da bi se prebili do preostalih potnikov.

A kot je sporočila vojska, so možnosti, da bi še koga rešili živega, majhne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podatki o smrtnih žrtvah se zaenkrat razlikujejo. Predstavnik policije je za AFP potrdil 40 smrtnih žrtev in 23 ranjenih, agencija Reuters pa poroča o 50 mrtvih.

Tiskovni predstavnik policije Manoj Neupane je za AFP dejal, da je 31 ljudi umrlo na kraju nesreče, devet pa nato v bolnišnici.

