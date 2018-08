»Deset minut pred polnočjo smo dobili poziv, da gori, prvi pa je šel do stanovanjske hiše Hrovatovih eden od naših gasilcev, ki stanuje v njihovi neposredni bližini. Le nekaj minut zatem smo se do kraja požara pripeljali z dvema voziloma in 13 gasilci, še osem se nam jih je pridružilo iz sosednjega Vojnika,« je včeraj povedal Franc Ravnak, poveljnik PGD Frankolovo. Začetni požar v sobi so hitro pogasili, za to so potrebovali le kakšnih 15 minut, žal pa so bili tako gasilci kot reševalci povsem nemočni pri oživljanju 33-letnega domačina. Kot smo izvedeli, gre za Nika Hrovata, k