Ob pogledu na umirjeno kodrolasko, ki so jo vklenjeno pripeljali v veliko razpravno dvorano mariborskega okrožnega sodišča, je bilo težko verjeti, da je ta oseba sposobna zagrešiti zločin, kot ji ga očita obtožnica. O tem, da je Mediha Hromadžić na zelo okruten način vzela življenje svoji dvojčici Mersihi, njuna mati Iznada pa je njen morilski napad preživela za las in po zaslugi pogumnega soseda, ne obstaja nobenega dvoma. Obramba si bo prizadevala dokazati, da je obdolženka imela zamegljeno zavest v času, ko je zabadala v svoji najožji sorodnici.

Okrožna tožilka Tadeja Majcen je na podlagi izvedenskega mnenja psihiatra Mladena Vrabiča prepričana, da je obtožena zagrešila očitani zločin v popolnoma prištevnem stanju in se je zato zavedala pomena ter posledic svojih dejanj. Na današnjem predobravnavnem naroku je zato tudi za primer, če bi Hromadžićeva priznala krivdo in se pokesala, predlagala maksimalno 30-letno zaporno kazen. Za umor sestre dvojčice je ponudila 26 let zapora, za poskus umora matere pa 13 let zapora.

Družinska tragedija na dan žena »Ne priznam krivde. Nisem kriva,« je obdolžena vljudno, a hkrati odločno zavrnila ponudbo tožilke. Sodil ji bo veliki senat pod predsedovanjem mariborskega okrožnega sodnika Danila Obersnela. Sodnika je zanimalo, ali bo na glavni obravnavi podala svoj zagovor. »V tej fazi še ne,« mu je odgovorila Hromadžićeva. Obravnavana družinska tragedija se je pripetila na letošnji dan žena. Iz do zdaj še javno nerazkritega razloga je Mediha zjutraj okoli 6.45 v družinskem stanovanju na mariborskem Pobrežju napadla sestro Mersiho. Z daljšim nožem je pričela silovito zabadati v njen hrbet, prsni koš in nadlakti. Med hčeri se je uspela vmešati Izmeta, Mersiha pa je pobegnila k sosedu Bojanu Emeršiču. Tistega dne je Dnevniku takole opisal usodne minute: »Bil sem na poti v službo, ko sem izstopil iz stanovanja in na stopnišču zagledal okrvavljeno sosedo, eno izmed sester dvojčic. 'Pomagaj mi!' me je prosila.« Medtem ko je Emeršič z mobilnikom poklical na pomoč reševalce in policijo, je ugotovil, da se v sosednjem stanovanju še zmeraj prerivata mati in sestra. »Vstopil sem v stanovanje, stene so bile povsem krvave. Mater mi je uspelo potegniti ven, tudi ona je bila vsa okrvavljena,« je pripovedoval in se zaradi šoka vidno tresel. Po stopnicah so šli navzdol, vendar do izhodnih vrat niso prišli, ker se je poškodovana 38-letna žrtev zgrudila na stopnišču v medetaži in padla v nezavest. Kmalu zatem je za njimi prišla tudi njena sestra z nožem v roki.