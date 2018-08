Nova generacija mobilnih telekomunikacij bo po navedbah komisije zagotovila višje hitrosti, boljšo povezljivost, 10-letno avtonomnost sprejemnikov ter hitrejšo odzivnost in boljšo zanesljivost omrežij za potrošnike.

Kot so spomnili v Bruslju, je prehod na peto generacijo brezžičnih omrežij ključen za razvoj pametnih naprav, interneta stvari in avtonomnih vozil. Tehnologija 5G bo v primerjavi s trenutnim omrežjem 4G omogočila veliko hitrejši prenos podatkov ter manjšo obremenjenost omrežij in baterij pametnih naprav.