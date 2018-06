Na dogodku v ruski prestolnici se nas je zbralo približno 200 novinarjev, od tega 110 Rusov, 25 iz Zahoda in 50 iz srednje in vzhodne Evrope. Moskva ni ravno tipična lokacija za takšne dogodke, zato smo si vsi obetali predstavitev nečesa posebnega.

Vendar ni bilo tako. Predstavniki HMD Global so razkrili tri nove oziroma prenovljene telefone nižjega in srednjega cenovnega razreda – nokio 2.1, 3.1 in 5.1. Torej, nič govora o prestižu, novih tehnologijah ali čem podobnem.

Kot je pojasnil direktor podjetja Florian Seiche, jim gre prodaja cenejših mobilnih telefonov zelo dobro. Samo lani so prodali več kot 70 milijonov naprav, v poldrugem letu od obuditve Nokie so navzoči na več kot 200 trgih. Po nedavnih podatkih je podjetje že preseglo vrednost milijarde ameriških dolarjev.

Rusija je ključni trg Pojasnil je, da Moskva ni bila po naključju izbrana za prizorišče dogodka – gre namreč za enega ključnih trgov. »V Rusiji je Nokia uvrščena med tri najboljše znamke, spada med najhitreje rastoče znamke in ima na tisoče privržencev.« V Rusiji je Nokia celo na prvem mestu pri prodaji običajnih, nepametnih mobilnih telefonov. Mogoče omenjeni predstavljeni telefoni res niso najprivlačnejši za trge, podobne našemu, kjer si prste obliznemo le ob besedah »zastavonoša«, »premijski« in »najboljši«. So pa gotovo pomembna dopolnitev arsenala, s katerim se Nokia bojuje za kupce v državah v vzponu. Iz raziskave podjetja Gartner je namreč razvidno, da potreba po pametnih telefonih v cenovnem razredu do 200 evrov vsako leto izjemno narašča. Za to imata zasluge predvsem Kitajska in Indija, veliki premiki se dogajajo tudi v nekaterih afriških državah. Ponudbo Nokie tako zapolnjuje spekter med sabo podobnih si naprav – začnejo se pri seriji 1 in nadaljujejo vse do serije 8 (z izjemo preskoka štirice). Za prenovljeno nokio 2.1 bo treba odšteti približno sto evrov, za 3.1 približno 140 evrov, za serijo 5.1 pa 189 evrov.

Ugodni in trpežni telefoni Za slovenskega kupca bo verjetno najzanimivejša zadnja, serija 5.1. Za ugodno ceno telefon ponuja kar se da veliko. Elegantno ohišje iz enega dela aluminija, osemjedrni procesor, dva gigabajta delovnega spomina in kamero z ločljivostjo 16 milijonov pik. Nokia serije 3 velja za enega najuspešnejših modelov obujene finske znamke. Prenovljena 3.1 je še enkrat hitrejša od predhodnice, za kar gre zasluga osemjedrnemu procesorju, prav tako jo krasi kakovostno aluminijasto ohišje s 5,2-palčnim zaslonom. Serija 2.1 predvsem stavi na zmogljivo baterijo, ki naj bi suvereno ponudila dva dni energije.