Organizacija združenih narodov je v izredno kritičnem poročilu do mjanmarske vojske in oblasti zapisala, da bi morali šestim generalom soditi pred mednarodnim kazenskim sodiščem zaradi hudih zločinov oziroma namena zagrešitve genocida nad muslimansko manjšino Rohinga.

Tričlanska preiskovalna misija OZN s široko podporno ekipo strokovnjakov je po dobrem letu dni in pogovorih z 875 žrtvami in pričami zapisala, da je mjanmarska vojska izvajala množične poboje in množična posilstva pripadnikov skupine Rohinga, napadala otroke in požigala cele vasi »z namenom genocida«, vse to pod taktirko vrhovnega poveljnika vojske in petih generalov, ki bi jim morali soditi zaradi najhujši zločinov po mednarodnem pravu.

Preiskovalno misijo je marca lani ustanovil svet ZN za človekove pravice z namenom, da preišče domnevne kršitve človekovih pravic v Mjanmaru od leta 2011, zlasti v zvezni državi Rakhine, kjer živijo Rohinge. Oziroma so živeli, saj jih je 700.000 na begu v tujini, večina v Bangladešu. Tja so prebegnili pred nasiljem mjanmarske vojske, ki se je z najhujšim nasiljem nad skupnostjo znesla lani.

Mjanmarska vojska trdi, da so bile njene operacije odgovor na varnostno grožnjo, ki so jo predstavljali napadi pripadnikov uporniške skupine Rohing. Poročilo ZN pa ugotavlja, da so bila dejanja mjanmarske vojske »v velikanskem nesorazmerju z dejanskimi grožnjami varnosti«. Precejšen del odgovornosti poročilo pripisuje Nobelovi nagrajenki za mir in voditeljici države Aung San Suu Kyi, ker ni uporabila ne svoje dejanske oblasti ne moralne avtoritete za preprečitev širjenja sovražnega govora in za zaščito manjšin pred zločini proti človeštvu in vojnimi zločini.

Kritični tudi do Facebooka »Imamo dovolj podatkov za začetek preiskave in pregona visokih predstavnikov vojske v poveljniški verigi, da lahko pristojno sodišče ugotavlja njihovo odgovornost za genocid v državi Rakhine,« piše v dvajset strani dolgem poročilu. Poročilo izrecno navaja, da bi moral za dogodke odgovarjati vrhovni poveljnik vojske, general Min Aung Hlang, in še pet generalov. Preiskovalci v poročilu predlagajo, da varnostni svet ZN ustanovi ad-hoc sodišče za generale ali pa da jim sodijo na mednarodnem kazenskemu sodišču. Varnostni svet bi moral proti vsem uvesti ostre sankcije ter tudi embargo na prodajo orožja Mjanmarju, priporočajo. Poročilo je kritično tudi do Facebooka, ki da se je prepozno in prepočasi odzval na sovražni govor proti Rohingam, ki se je širil po družbenem omrežju. Podjetje je danes sporočilo, da je zaprlo račune več visokih predstavnikov vojske na facebooku in instagramu. O poročilu bo ta teden razpravljala evropska komisija in spregovorila o nadaljnjih ukrepih. Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je dejal, da bo obiskal Mjanmar, da bi dobil odgovore na trditve v poročilu.