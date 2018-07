Kot je danes povedala direktorica oddelka ministrstva za obvladovanje nesreč Phyu Lai Lai Htun, so oškodovanim ljudem priskrbeli čolne, rešilne jopiče in začasna zatočišča. Po njenih navedbah nivo vode trenutno ostaja nespremenjen v dveh zveznih državah, medtem ko upada v zveznih državah Mon in Bago, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ocenila je še, da tokratne poplave sicer niso tako katastrofalne kot leta 2015, ko so zajele vso državo. Takrat je umrlo sto ljudi, 330.000 oseb je moralo zapustiti svoje domove. Povodenj je poleg tega močno prizadel tudi gospodarstvo, saj je država močno odvisna od kmetijstva.

Mjanmarska podružnica Rdečega križa je v nedeljo na Twitterju sporočila, da je zagotovila humanitarno pomoč dvema oškodovanima regijama.

Združeni narodi so dan pred tem sporočili, da spremljajo razmere v Mjanmaru z »veliko zaskrbljenostjo zaradi poplav in obsežnega opustošenja, ki ga je povzročilo močno deževje«. Kot je sporočil humanitarni koordinator v Mjanmaru Knut Ostby, ZN »mobilizirajo partnerje, vire in zmožnosti«. Organizacija je ob tem ponudila tudi podporo, ki jo žrtvam poplav med drugim že nudijo mjanmarska vlada, organizacije civilne družbe in prostovoljci.