Zračni filtri Več kot 80 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih, v katerih je lahko zrak bolj onesnažen kot zunaj. Novejši domovi so zgrajeni tako, da so energijsko učinkoviti, kar pomeni, da zrak iz zunanjosti ne prodira v notranjost, zato alergeni, kot so prah, pršice in prhljaj hišnih ljubljenčkov ostajajo zaprti. To znatno poslabšuje bolezni, kot so alergije in astma. Zelo pomembno je prostore redno zračiti na prepih ter vsake tri mesece menjati in čistiti filtre klimatizacijskih in prezračevalnih naprav, da se alergeni odstranijo.

Preproge Preproge, posebno tiste, ki prekrivajo ves pod, lahko zadržujejo velike količine prahu, peloda in plesni. Če polijete sok, pa čeprav ste očistili madež, ta del preproge postane plodno mesto za razvoj plesni. Majhne preproge so zato boljša izbira, ker jih je mnogo lažje odmakniti, očistiti in dobro posušiti.

Voda iz pipe Svinec, klor in pesticidi lahko onesnažijo posodo, ko jo pomivamo, zato je dobro razmisliti o vodnem filtru. Nikakor ni odveč, če preverite kakovost vode iz pipe – pokličite lokalnega dobavitelja vode, ki vam mora predložiti podatke o kakovosti. Filtre za vodo je treba redno menjati, starih pa ne mečite v smeti, ker zaradi svinca in drugih kemikalij, ki se zadržijo v njih, lahko onesnažijo podtalnico.

Čistilna sredstva Mnoga čistilna sredstva vsebujejo umetne vonjave, ki dražijo pljuča ter poslabšajo alergije in astmo. V kuhinji imate gotovo dovolj osnovnih sestavin, ki ne škodujejo vašemu zdravju, so pa enako učinkovite kot kupljena sredstva za čiščenje. V plastenki s pršilnikom premešajte beli kis z destilirano vodo ter zmes uporabite namesto kupljenih čistil za čiščenje stekla. Limona učinkovito odstranjuje madeže trde vode, soda bikarbona pa je odlična za čiščenje posode.

Pranje in sušenje oblačil Velik vpliv na naše zdravje in okolje ima skrb za oblačila. Kolikokrat ste oprali in v sušilniku posušili kos oblačila, ima večji vpliv na okolje, kot pa proizvodni postopek. Tako porabljeno energijo kot količino za okolje nevarnih snovi lahko zmanjšamo tako, da perilo pogosteje posušimo na zraku namesto v stroju, namesto kupljenih detergentov pa uporabimo doma narejeno pralno sredstvo.

Teflonska posoda Posoda, na katero se hrana med kuhanjem ne prilepi, je praktična, vendar upoštevajte, da so manj kakovostne teflonske obloge polne kemikalij, ki jih povezujejo z rakavimi obolenji. Jedi pecite na srednji temperaturi in nikakor ne dovolite, da se iz posode začne dvigovati dim, ki je lahko strupen. Teflonsko posodo čistite zelo previdno, da je ne obdrgnete. Če je poškodovana, jo raje zavrzite.

Šamponi in izdelki za nego Mnogo šamponov pa tudi detergentov za pranje perila vsebuje sulfate, zaradi katerih se izdelek peni, vendar slabo vplivajo na lase in jih naredijo krhke. Tudi kemikalije, ki jih vsebujejo sredstva za osebno nego in kozmetični izdelki, nam škodijo. Najpogosteje so to parabeni, ki nam rušijo hormonsko ravnovesje, dišave, mineralna olja in propilen glikol. Prebirajte sestavo na nalepkah kozmetičnih izdelkov in raje izbirajte tiste z eteričnimi olji, zdravilnimi rastlinami in naravnimi konzervansi, ki vsebujejo visok delež vitaminov in antioksidantov.