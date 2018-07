Ilija Stolica je po Marijanu Pušniku, ki je na klop sedel dvakrat, Marku Nikoliću, Rodolfu Vanoliju, Luki Elsnerju, Safetu Hadžiću in Igorju Bišćanu že osmi trener, ki je od prihoda zdajšnjega predsednika Milana Mandarića zapustil klop Olimpije. Stolica je bil za trenerja imenovan 11. junija, odtlej pa na petih tekmah vpisal po dva poraza in remija ter zmago.

Ljubljančane že v četrtek v Belfastu čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti Crusaiders. Ekipo naj bi na obračunu vodil eden od pomočnikov.

Mandarić: Ni potrebe, da se kdorkoli skriva za naročenimi parolami

Predsednik NK Olimpije Milan Mandarić je sicer danes na spletni strani ljubljanskega prvoligaša objavil odziv na zadnje dogodke v klubu v začetku nove sezone. Med drugim je komentiral tudi neigranje vezista Roka Kronavetra in zatrdil, da dokler bo v klubu on, nogometaša nikdar ne bodo odpisali, prav tako pa ne vidi pa potrebe za obračunavanje prek grafitov.

»Pred Olimpijo je nova sezona, odigrali smo že prve prvenstvene tekme, igramo v kvalifikacijah za evropsko ligo, že v četrtek nas čaka nov izziv v Belfastu,« je zapis na spletni strani NK Olimpije pričel Mandarić. »V prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov smo izpadli, prvi tekmi v prvenstvu nista prinesli želenih rezultatov, zaradi česar smo jasno zaskrbljeni in iščemo nove rešitve. Zamenjali smo trenerja, del moštva, rezultati teh sprememb pa še vedno niso vidni. V naši igri obstajata želja in energija, manjkata pa nam kakovosten zaključek in goli.«

Mandarić je zapisal, da razume zaskrbljenost navijačev, a ne vidi razloga za malodušnost in padanja v obup, ob tem pa pristavil, da je »vedno pripravljen poslušati mišljenja ljudi, ki jim je mar za klub in mislijo drugače. »Zanje so moja vrata vedno odprta. Ne glede na to, o kom govorimo; navijači, ljubitelji nogometa, dobronamerni mimoidoči.«

Ne zdi pa se mu prav, da izražanje nezadovoljstva poteka v obliki grafitov, ki so se nedavno pojavili na zgradbi, kjer ima sedež klub. Poleg tega ocenjuje, da so bili grafiti naročeni. »Nobene potrebe ni, da se kdorkoli skriva za naročenimi parolami napisanimi pred vhodom v prostore našega kluba. Ker prav te parole največ povedo o njihovih naročnikih in njihovih pravih interesih.«