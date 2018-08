Stave: Ni lahkih nasprotnikov

Greš spat in zbudiš se bogatejši. Ker si pred spanjem na primer vplačal nekaj nočnih tekem in se ti je izšlo. To je idealno. Obratno je, ko greš v nedeljo na lokalni derbi, potem ko so ti v soboto propadle malodane vse stave in se okoli 24. minute odpraviš na stranišče. S podobno računico. Da se boš, ko se olajšaš, vrnil na tribuno in imel dobljeno stavo, da v prvih 30 minutah ne bo padel gol. Ko se vrneš, te dočaka Mlakar. 26. minuta. 0:1 za Maribor. In nadaljevanje tedna ni bilo nič boljše. Kanček tolaži, da v nesreči nisi sam. Več golov v evropski tekmi zagrebškega Dinama je verjetno eden množičnejših spodrsljajev minulih dni, slovenski nogometni prvoligaški vikend pa tudi ne ponuja nobenega udobja. Obeta se kolo, v katerem nihče nikomur ne bo lahek nasprotnik. Rudar – Gorica? Rudar ni stabilen. Podoben se zdi Olimpiji. Naravnan ofenzivno, vendar pa, kot da bi želel igrati »prevelik nogomet«. V goste pa jim prihaja pragmatična, a obenem mlada Gorica. Tradicija namiguje na dvojni znak na goste v tokratni vrednosti 1,55 in manj golov za 1,90. Hm?! Prvo se zdi v redu, golov bi bilo pa res lahko tokrat več. Intuicija napeljuje na točen rezultat 2:2. Druga sobotna tekma Krško – Triglav je podobne vrste poslastica. Formacija proti formaciji. Da Silva proti Majcnu, če primerjamo oba alfa lika, pri čemer je Ščulac kot trener seveda izvzet iz konkurence. Možna ničla za 3,15. 1:1 je vredna 6,50, 2:2 pa 13,00. Kot da se obeta dober »klofing«? Slej ko prej tudi več golov. In Triglav bi lahko zadel prvi. Za kar je na voljo kvota 2,19. Po neki logiki bi moralo »pokati« tudi v Murski Soboti, kjer Mura pričakuje Aluminij. Vendar pa se je načeloma napadalna in golov lačna Mura v prejšnji tekmi s Krškim opekla, v goste pa jim prihaja Aluminij, ekipa z zelo dobro kontro. Kar zagotovo vedo. Previden prvi polčas bi znal biti to in remi po 45 minutah, ki je vreden 2,10. Vendar pa je Aluminij za vedno ostal brez Mensaha, igralca, ki je na takšnih gostovanjih znal sam ušpičiti marsikaj. 2,60 je kvota na to, da Aluminij ne bo zadel. Zdi se možno. Derbi kola je v Domžalah, kamor odhaja Olimpija. Jao, jao! Travmatično. In pravzaprav za preskočit. Zdrav razum pravi ničla v vrednosti 3,05, vendar pa so kvote za zmago lepe. 2,55 tako za enico kot za dvojko in celo bližje zmagi se zdi na videz demontirana Olimpija. Pričakovati je gole. Edina na videz gotova tekma je Maribor – Celje. Slednje zapuščata Lupeta (k Olimpiji) in Požeg Vancaš. Nekje med 3:1 in 4:1 bi lahko bilo. Bi bil pa super šok, če bi Celje zadelo prvo. Kar je vredno 3,45.