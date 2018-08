Novi krog je brez večjega derbija, ima pa vseh pet tekem potencial tako imenovanih tipičnih prvenstvenih tekem. Izenačenih vnaprej. Aluminij – Maribor, na primer. Kidričani spominjajo na Borac iz Čačka v bivši jugoslovanski košarkarski ligi. Prej ali slej bo padlo več golov. Morda tudi več od 3,5, na kar je razpisanih 2,70. Na to, da bo prvi gol padel že v prvih 30 minutah, je na voljo kvota 1,80, na »oba gol« pa 1,81? Nimaš si česa zameriti, če odigraš sledenje. Točen rezultat? Vsaj meni nese nekam proti 1–3 za Maribor, za kar je na voljo kvota 11.

Morda je kanček derbija v tekmi Mura – Domžale. Tekma, ki jo Domžale, če hočejo iti na prvaka, morajo dobiti. Koristi jim, da so letos izpadli iz Evrope prej kot lani. Lahko bi bil to remi, 3,30 je vreden. Vendar pa se, če bi se tekma končala neodločeno, prej zdi, da je to remi z manj kot več goli. Prej 1:1 kot 2:2. Ali pač 2:2? Stavnica meni, da prej 1:1. Prvi rezultat ima kvoto 6,50, drugi 12. Enako nizko kvoto kot 1:1 ima samo še rezultat 0:1. Komplicirana tekma. Gotovo se zdi, da bo Mura dala gol, obenem privlači 3,55 na to, da bodo Domžale zmagale s točno golom razlike, povrhu pa begajo remi opcije s točnim rezultatom. Ni mi povsem jasno. Gremo dalje.

Olimpija – Celje. Kaj si pa misliti o tem, a? Olimpija je lani igrala »švercerski« nogomet. Marsikaj ji je uspelo. Lahko bi ga tudi letos, vendar če bi sezono tudi začela tako. Sedaj je ne more več. Start je minil, mora nekaj narediti, vsi jo pa znajo čakati. A Celje se zdi ugodno za Ljubljančane. Igra dokaj čisto in 1,46 na zmago Olimpije je spodoben minimum, se pa zdi, da so v igri tudi tako več golov kot oba gol. Točen rezultat 3:1 za 9,50, na primer. Potem pa Rudar – Krško. Junak na junaška tekma: 1,80 je na voljo za verjetno zmago Rudarja. Najnižja kvota na rezultat je 6,50 na 1:0 in 1:1. Sam menim, da bo prej 1:0.

In Triglav proti Gorici? V gosteh. Gorenjci so dokazano zoprn nasprotnik za Primorce. Nemara tudi za letošnjo Gorico, ki za zdaj deluje kot najsimpatičnejša ekipa lige. Kvota 1,75 na »oba gol« deluje v redu, remi pa sploh ne bi presenetil. Vprašanje je samo, ali z rezultatom 1:1 ali 2:2. Srečno.