Belo v belem kruhu

Preprodajalci drog vse izvirneje prenašajo prepovedane substance. Bosanski in turški državljan, ki so ju prijeli v avstrijskem mestu St. Pölten, sta kokain tihotapila v hlebcu kruha. A kruh ni bil njun, saj sta ga samo »čuvala za prijatelja« oziroma naročnika, 52-letnega podjetnika, ki sta ga po njunih navedbah redno oskrbovala z drogo. Ta je policiji priznal, da sta mu dobavljala kokain, a zgolj manjše količine za osebno uporabo. Sta pa prenašalca tudi ljubitelja belega praška. Z denarjem od dostave sta si ga kupovala in se z njim nagradila za uspešno opravljeno pot. Vsaj začasno bosta morala najti nov način sproščanja. Turek bo v zaporu zaradi tihotapljenja in zlorabe nezakonitih drog prebil 15, Bošnjak pa 12 mesecev.

Avtomobil zaklenil in ga pustil sredi ceste

Kaj je v soboto pičilo 41-letnika iz Divače, da je v Rodiku ob vznožju Brkinov okoli polnoči sredi ceste pustil avtomobil, ni povsem jasno. Je pa za svojega pasata dobro poskrbel – preden je izginil v noč, ga je skrbno zaklenil. V temi se namreč potika nemalo čudakov. Ker je avtomobil močno oviral promet – še enkrat: bil je parkiran sredi ceste –, so se policisti nemudoma podali v lov za lastnikom. Ta je jeklenega konjička kmalu umaknil s ceste, podobna usoda pa je čakala tudi njega. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola (tukaj dobimo odgovor na na začetku zastavljeno vprašanje), 41-letnik je namreč napihal 1,41 promila, so mu policisti zasegli vozniško dovoljenje, mu prepovedali vožnjo, zagovarjati pa se bo moral tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

17-letnica si je »sposodila« avtomobil in trčila v drevo

Vpliv superkrvave lune, nad katero smo se navduševali prejšnji petek, je bil očitno močan tudi še v noči na ponedeljek. Okoli pol treh zjutraj se je voznica citroena na poti od Valete do Lucije zaletela v drevo. Po navedbah očividcev je izstopila, si ogledala škodo na avtomobilu, nato pa vožnjo nadaljevala. Policisti so vendarle želeli ugotoviti, kako in zakaj se je nesreča pripetila, zato so jo ustavili. Vzrok nesreče bi lahko bila neizkušenost voznice, saj je bila stara zgolj 17 let in še brez vozniškega dovoljenja, avtomobil pa si je brez dovoljenja sposodila od sorodnika. Zasežen in rahlo obtolčen avto je že v rokah lastnika, mladenka pa bo še pred opravljenim vozniškim izpitom plačala kar dve kazni – za odvzem motornega vozila in vožnjo brez izpita.

Gospodična Helena varno doma

V teksaškem San Antoniu je v soboto vladalo obsedno stanje. Policija je iskala ugrabljeno »Miss Helen«, torej gospodično Heleno. Panika je trajala dva dni, potem pa se je vrnila domov. Rahlo prestrašena in vznemirjena, a nepoškodovana in živa. In kaj je njen dom? Mestni akvarij. Prav ste prebrali. Helena je 40 centimetrov dolg morski pes. In kot da ni dovolj čudno že to, da nekdo ukrade morskega psa, je še bolj nenavaden način, kako je trojica to storila – del skrbno načrtovane akcije je bil otroški voziček, v katerega so skrili vedro z živaljo. Zakamuflirali so jo v dojenčka in pobegnili iz akvarija. A so drugi del svojega zločinskega pohoda slabo izpeljali, saj jih je policija izsledila že po dveh dneh. Vodja hudodelcev je z njo želel obogatiti domačo zbirko morskih živali in nadomestiti morskega psa, ki mu je pred kratkim poginil.

Jamie Blake sredi čela

Razposajena druščina britanskih neotesancev, ki je pred dnevi v španskem Benidormu s fantovščino prijatelja pospremila na »zadnjo pot«, je (pod vplivom alkohola?) 34-letnemu poljskemu brezdomcu Maleku plačala 100 evrov, da si sredi čela tetovira ženinovo ime – Jamie Blake, North Shields, NE28. Ta je denar sprejel, a zaradi bolečin ni zdržal do izpisa vseh črk. Lokalna skupnost je zgrožena. »Na bruhanje nam gre, da so nekoga tako ranljivega zlorabili za nekaj minut zabave.« Začeli so zbirati denar za odstranitev tetovaže, pomagali pa mu bodo tudi, da se revež postavi na noge. Konec dober, vse dobro? Da. Dokler ne bo v letovišče prišla nova gruča turistov s še »boljšo« in bolj grandiozno idejo.

Pripravila Tamara Krivec