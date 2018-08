Winona Ryder in Keanu Reeves sta morda že desetletja poročena

V devetdesetih priljubljena igralca Winona Ryder in Keanu Reeves sta po mnogih letih ponovno stopila skupaj pred kamere in posnela romantično komedijo z naslovom Destination wedding. V novem filmu upodabljata povabljenca na svatbo, zbliža pa ju skupno ogorčenje nad porokami na splošno. Da bi film pritegnil več pozornosti, je Winona medijem namignila, da sta z soigralcem morda uradno poročena že od leta 1992, ko sta skupaj snemala film Drakula v režiji Francisa Forda Coppole. »Mislim, da naju je v prizoru poročil pravi romunski duhovnik,« je povedala Ryderjeva in ugibala, da sta zaradi tega najbrž uradno že šestindvajset let v zakonu, vsaj cerkveno. Igralka je to izpostavila v skupnem intervjuju, Reeves pa se dogodka sprva ni spomnil, nazadnje pa se je le zadovoljno namuznil. Govorice so morda del promocije novega filma, a vendar: zadnje čase se po Hollywoodu šepeta, da sta se nekdanja najstniška idola (in očitno tudi dolgoletna zakonca) v preteklih mesecih tudi v resnici precej intimno zbližala.