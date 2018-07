Danielsova, ki trdi, da je imela pred desetletjem spolno razmerje s sedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sedaj služi na račun tega z nastopi po ameriških striptiz klubih. Za svojo predstavo je malce priredila Trumpov predsedniški slogan iz leta 2016. Namesto »Naredimo Ameriko spet veliko« imajo njene predstave naslov »Naredimo Ameriko spet pohotno«. Nastop v Columbusu pa ni potekal povsem po načrtih.

»Aretirali so jo, ker je domnevno dovolila stranki, da se je dotakne med predstavo na odru, in to na nespolni način. To je šala! Policijske vire uporabljajo za operacije, kot je taka? Verjetno bi morala imeti policija druge prioritete,« je sporočil njen odvetnik Avenatti, malce drugačno zgodbo pa so povedali policisti, ki so izvedli aretacijo. Pravijo, da je Danielsova obraze obiskovalcev potiskala v svoje oprsje ter z oprsjem udarjala ob njihove glave. Poleg tega naj bi prijela oprsje ene od obiskovalk.

Ko so policisti videli dogajanje, so se odločili zabavo prekiniti, a se je Danielsova na podoben način lotila tudi njih. Za oprsje in zadnjico pa je prijela tudi policistko.

Danielsovo so danes po plačilu 6000 dolarjev varščine že izpustili iz zapora.