Clooney je zaslužil 239 milijonov dolarjev, Johnson pa je v zadnjih 12 mesecih zaslužil 119 milijonov dolarjev.

Scarlett Johannson je zaslužila 40,5 milijona dolarjev, prav toliko pa je zaslužil tudi Akshay Kumar, ki je na sedmem mestu aktualne Forbesove lestvice največjih zaslužkarjev med igralci.

Na tretjem mestu lestvice je Robert Downey Jr. (79 milijonov dolarjev), sledita mu Chris Hemsworth (64,5 milijona) in Jackie Chan (45,5 milijona), na šestem mestu pa se je znašel Will Smith (42 milijonov). Na osmem mestu je Adam Sandler, na devetem Chris Evans in na desetem Salman Khan.

Na seznamu so po pisanju BBC večinoma ista imena kot lani, je pa letos umanjkal Mark Wahlberg, ki se je lani z 68 milijoni dolarjev uvrstil na prvo mesto Forbesove lestvice.