Boris Dežulović: Zakaj ne navijam za Hrvaško

Že dvajset let, vse od svetovnega prvenstva v Franciji leta 1998, vsako, prav vsako evropsko in svetovno nogometno prvenstvo gledam tako, da fanatično navijam proti Hrvaški in Srbiji in komaj čakam, da hrvaška in srbska reprezentanca čim prej izpadeta iz tekmovanja, da bi si končno v miru do konca ogledal preostali del prvenstva brez neznosne nacionalistične histerije, ki ubija vsako veselje do nogometa.