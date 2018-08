Po novi zakonodaji zaporna ali denarna kazen grozi vsakomur, ki upravlja ali namerno ali nenamerno obišče takšno spletno stran.

Gre za še enega v vrsti ukrepov, s katerimi želijo egiptovske oblasti po mnenju organizacij za zaščito človekovih pravic zmanjšati svobodo izražanja na spletu. Združenje za svobodo mišljenja in izražanja s sedežem v Kairu je sporočilo, da je bilo že pred podpisom zakona v Egiptu blokiranih več kot 500 spletnih strani.

Oblasti po drugi strani trdijo, da so ukrepi nujni za boj proti nestabilnosti in terorizmu.

Internet edini še omogočal izražanje nestrinjanja z oblastjo

Julija je parlament v Kairu sprejel zakon, ki predvideva uvedbo nadzora nad vsemi profili na družbenih omrežjih z več kot 5.000 sledilci. Da bi začel veljati, ga mora podpisati še predsednik države.

Ker so ulični protesti v Egiptu praktično prepovedani, je bil internet še eden zadnjih forumov za izražanje nasprotovanja oblastem ali nestrinjanje z njimi.

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch je julija opozorila, da egiptovske oblasti vse pogosteje uporabljajo protiteroristične zakone in izredne razmere ter sodišča za neupravičen pregon novinarjev, aktivistov in kritikov. Med nedavno aretiranimi so znani bloger in aktivist za človekove pravice Vael Abas, politična aktivistka Amal Fati ter komik Šadi Abu Zaid.