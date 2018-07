Da je zgodba postala svetovno znana, je kriv študent Mahmoud Sarhan, ki je fotografijo osla/zebre iz živalskega vrta v Kairu 21. julija objavil na svojem facebook profilu. Dokazi, ki naj bi govorili v prid temu, da gre za osla, naj bi bila nizka rast živali, njena zašiljena ušesa in črni madeži na smrčku oziroma glavi. Šlo naj bi namreč za barvo, ki se je stopila na vročini.

Svoje mnenje so ob viralnem širjenju fotografije podali tudi številni strokovnjaki za štirinožce. Nekateri so prepričani, da gre za zebro, drugi, da gre za zakamufliranega osla, saj bi morale biti črte pri pravi zebri bolj enakomerne. Direktor živalskega vrta Mohamed Sultan je že javno zatrdil, da ne gre za goljufijo ter da je zebra res – zebra.

Če verjamete ali ne, so se živalski vrtovi v zadnjem času že večkrat otepali obtožb, da skušajo pretentati obiskovalce. V Gazi so leta 2009, ker niso mogli priti do resničnih zeber, dva osla pobarvali s črnimi in belimi črtami. Tri leta kasneje pa so zaradi pomanjkanja živali v živalskem vrtu v kletke namestili plišaste igrače. Leto zatem so v kitajskem živalskem vrtu v provinci Henan za psa pasme tibetanski mastif trdili, da je lev (ki zna obenem tudi lajati!), lani pa so v dveh kitajskih živalskih vrtovih obiskovalce pozdravili plastični pingvini in metulji.