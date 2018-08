Pripravili smo nekaj nasvetov, kako izbrati pravi stropni ventilator, ki ustreza vašemu domovanju, vključno z velikostjo, optimalno višino od tal in dodatki.

Pomembna je prava velikost Za prostor je treba izbrati ventilator prave velikosti. Če je premajhen, zraka ne meša tako učinkovito, kot bi moral, če pa je prevelik, boste imeli občutek, kot da ste v vetrovnem predoru. Na splošno velja, da so za prostore do 10 kvadratnih metrov primerni ventilatorji s premerom 90 centimetrov ali manj, v prostore do 13 kvadratnih metrov vgradimo ventilator s premerom od 90 do 106 centimetrov, za 20 kvadratnih metrov veliko sobo potrebujemo 127- do 137-centimetrski ventilator, še večji prostori pa zahtevajo zelo velik ventilator ali več njih.

Kakovosten motor Stropni ventilatorji imajo različno število lopatic, kar je bolj estetskega kot praktičnega pomena. Ko gre za pretok zraka, sta najpomembnejša moč motor in nagib lopatic. Bolj ko so slednje nagnjene oziroma nameščene pod kotom, bolj mešajo zrak. Za ventilatorje, ki delujejo dolge ure, denimo v dnevni sobi ali spalnici, je še posebno pomembno, da imajo kakovosten motor, ki ponuja več hitrosti delovanja, ni hrupen in omogoča tudi obratno vrtenje lopatic (v zimskem obdobju). Poleti naj se ventilator vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, zaradi česar ustvarja učinek hladne sapice, pozimi pa z vrtenjem v smeri urinega kazalca topel zrak, ki se je dvignil pod strop, usmerja navzdol. Tako ohranja optimalno sobno temperaturo in nam pomaga privarčevati nekaj stroškov za ogrevanje.

Nezanemarljiv prihranek energije Za razliko od klimatskih naprav stropni ventilatorji ne hladijo prostorov in iz njih ne odstranjujejo odvečne vlage. Poskrbijo pa za večje udobje bivanja v notranjih prostorih ter nam prihranijo stroške za delovanje klimatskih in ogrevalnih naprav. Priporočena notranja temperatura v poletnem času je 25,5 stopinje Celzija, vendar klimo številni nastavijo na nižjo vrednost. Pri vsaki nastavljeni stopinji višje prihranimo od 3 do 5 odstotkov energije. Če uporabljamo ventilator, občutimo, kot da je v prostoru do 4 stopinje hladneje, zato prihranek pri hlajenju ni zanemarljiv.

Oddaljenost od tal Najboljše mešanje zraka v prostoru dosežemo, če je ventilator od tal oddaljen od 2,40 do 2,70 metra, medtem ko mora biti do najbližje stene vsaj 30 do 45 centimetrov prostora. Posebej velja opozoriti, da lopatice zaradi varnostnih razlogov ne smejo segati nižje od 2,10 metra. Če je strop nižji od standardnega, poiščite model, ki ga pritrdimo bližje stropu, kadar pa želimo ventilator namestiti v prostor z nadstandardno visokim stropom, je treba za optimalni učinek podaljšati nosilec, ki motor povezuje z električno kapico. Ventilatorje lahko namestimo tudi na poševne strope z naklonom manj kot 21 stopinj - če je naklon večji, boste prav tako potrebovali nastavek za podaljšanje nosilca.