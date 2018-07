Tudi na tem tekmovanju so leta 2013 spremenili pravila in dovolili nastopati transseksualkam. Za to pa je bila potrebna tožba. Kanadčanka Jenna Talackova je namreč tožila organizatorje, vključno z Donaldom Trumpom, zaradi diskriminacije, ker ji leto prej niso dovolili nastopiti na tekmovanju za miss Kanade, češ da je bila rojena kot moški, tekmovanje pa je le za ženske. Z organizatorji se je zunajsodno pogodila in dovolili so ji nastop, spremeniti pa so morali tudi pravila lepotnega tekmovanja. Seveda je tedaj Trump k tej odločitvi dodal nekaj neprimernih komentarjev.

Trumpa ni več med organizatorji, a sedanja španska misica je napovedala, da se bo bojevala »za spoštovanje različnosti, ne le za LGBTQ-skupnost, temveč za ves svet«. Za španske medije je še razložila, da »svet ni dovolj podučen o različnosti« in da je to glavni razlog njene odločitve, da postane javna oseba. »Tu sem, nisem čudakinja, imam le drugačno zgodbo o ženski, ki je na svet prišla drugačna, zdaj pa je kljub temu ženska.«