Najprej ji je vodja iraške delegacije dejal, da mora sliko odstraniti, sicer ji bodo odvzeli naslov. Fotografije ni hotela izbrisati, saj je trdila, da ni naredila nič narobe. Je pa na instagramu objavila sporočilo, da ne podpira izraelske vlade in se opravičuje vsem, ki so zaradi selfija z Izraelko mislili, da podpira izraelsko politiko. Toda fotografija je že sprožila plaz ogorčenih komentarjev, med njimi so bile tudi žaljivke in celo grožnje s smrtjo tako njej kot njeni družini. Vse skupaj se je tako zaostrilo, da je lepotica skupaj z družino zaradi varnosti zapustila Irak. »Vlada je bila tiho in kadar so tiho, ne veš, kaj te čaka doma,« je dejala Sarah, ki je sicer tudi ameriška državljanka in trenutno živi v Los Angelesu. Ob tem je na twitterju še razložila, da »ni ne prva ne zadnja, ki jo obsojajo zaradi osebne svobode. Milijoni iraških žena živi v strahu.«