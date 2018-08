Verjamemo, da slovenski košarkar Luka Dončić pred krstno sezono v ligi NBA nima nikakršnih težav z motivacijo. Potem ko je v evropski košarki osvojil vse, kar se praktično da, ga onkraj Atlantika čaka novo dokazovanje. Pri ekipi Dallas Mavericks od 19-letnega Ljubljančana pričakujejo veliko in tiho upajo, da so v njem dobili novega Dirka Nowitzkega, ki je v moštvu iz Teksasa igral vso kariero in mu pomagal tudi do zdaj edinega naslova prvaka v klubski zgodovini. A če je obstajala še kakšna najmanjša možnost, da bi mlademu košarkarju za kakšen trenutek motivacija padla, to zdaj skoraj gotovo ni več možno. Na uradni spletni strani lige NBA so namreč izvedli vsakoletno anketo med vsemi novinci, v kateri so jih spraševali, kdo bo po njihovem novinec leta, kdo bo imel najboljšo kariero in podobno. Izkazalo se je, da v Luki Dončiću ne vidijo takega fenomena kot strokovna javnost.

Na vprašanje, kdo bo osvojil naziv novinec leta, jih je 18 odstotkov odgovorilo, da bosta to po njihovem mnenju DeAndre Ayton iz Phoenixa ali Collin Sexton iz Clevelanda. Da bi to lahko postal Dončić, jih verjame zgolj devet odstotkov, prav toliko odstotkov je prejel tudi Kevin Knox iz New Yorka. Ob tem je treba dodati, da so novinci najboljšega posameznika prve sezone v ligi NBA pravilno napovedali zgolj leta 2007, ko je liga prvič izvedla anketo. Takrat je bil to Kevin Durant.

Še huje jo je Luka Dončić odnesel ob vprašanju, kdo od novincev bo imel najboljšo kariero. Nihče mu ni namenil niti enega glasu. Najboljšo kariero so napovedali Wendellu Carterju Jr. iz Chicaga (13 odstotkov), za njim Kevinu Knoxu in Jeromu Robinsonu iz ekipe LA Clippers (po 10 odstotkov), glasove pa je dobilo še 15 ostalih košarkarjev. Da med njimi ni Dončića, je močno začudilo tudi predstavnike medijev čez lužo. Eden od njih je ob tem hudomušno pripomnil, da ima Dončić že v tem trenutku boljšo kariero, kot jo bo imela večina letošnjih novincev, in da odgovori nimajo nobenega stika z realnih stanjem. Letošnji novinci nobenega glasu Dončiću niso namenili niti pri vprašanjih, kdo med njimi je najboljši »šuter« in kdo najboljši obrambni igralec. Skromni so bili tudi pri tistem, kdo je najboljši organizator igre. Kar 35 odstotkov jih meni, da je to Trae Young, ki ga je Atlanta dobila ravno v menjavi za Dončića, 15 pa, da je to novopečeni Dončićev soigralec Jalen Brunson. Šele na tretjem mestu je prišel na vrsto slovenski košarkar, ki je prejel devet odstotkov glasov.

Jasno je sicer, da se ameriški novinci med seboj precej bolje poznajo in so si glasove pokroviteljsko razdelili med seboj, a gotovo si je večina od njih pozorno in natančno ogledala posnetke Luke Dončića, ki je v precej močnejši konkurenci čaral v dresu madridskega Reala. Zdaj je na njem, da jim dokaže svojo kakovost. In ko smo že pri Realu Madridu, omenimo še to, da je vodstvo kraljevega kluba med člane moštva v lanski sezoni, v kateri so osvojili naslov prvaka v evroligi in na španskem prvenstvu, razdelilo 15 milijonov evrov nagrade. Luka Dončić je tako postal bogatejši za približno milijon neobdavčenih evrov.