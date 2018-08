Zgodba o ponarejenih podpisih na pogodbi o zastopanju Luke Dončića, o čemer je pred dnevi poročala RTV Slovenija in zaradi česar je njegova mati Mirjam Poterbin na policiji podala ustno ovadbo zoper neznanega storilca, dobiva nove razsežnosti. Spomnimo, da je Poterbinova policistom povedala, da sta nekaj tednov pred naborom lige NBA Dončića poklicala njegov agent Bill Duffy in pravni svetovalec v zvezi košarkarjev lige NBA Kirk Berger. Zanimalo ju je, ali drži, da ga zdaj zastopa Charles Briscoe, ki lahko tudi računa na provizijo od kluba NBA (650.000 evrov), za katerega bo košarkar igral. Z Briscoejem naj bi stopil v stik moški po imenu Slavko Djurić ter se predstavil kot Dončićev stric in tesen prijatelj njegovega očeta. Briscoe naj bi maja tudi prišel v Evropo, se srečal z njim in ljudmi, ki so se izdajali za starše Luke Dončića, ter tam dobil podpisano pogodbo. Poterbinova pravi, da na tem srečanju nikoli ni bila, ni pa izključila možnosti, da je v zgodbo vpleten njen nekdanji partner Saša Dončić.

Saša Dončić je na očitke odgovoril, da za celotno zadevo sliši prvič in da se mu zdi kot neslana šala. Na RTV Slovenija so kasneje pridobili posnetek, na katerem Saša Dončić pove, da bi storil vse, da Billa Duffyja odstrani od svojega sina Luke. Ni namreč skrivnost, da Sašu Dončiću ni bilo všeč, da je vajeti nad kariero njegovega sina prevzel Duffy. S Sašo Dončićem smo včeraj govorili po telefonu, povedal pa nam je naslednje: »Že dolgo si prizadevam, da bi naredil center za razvoj mladih igralcev, za kar potrebujem nekoga s finančnim zaledjem. Med možnimi investitorji se je našlo ime Slavka Djurića, s katerim sem se enkrat tudi dobil. Po dolgem pogovoru je beseda nanesla tudi na Luko in priznal sem mu, da mi ni všeč, da je njegov zastopnik Bill Duffy. Prosil je, če me lahko posname, ko to povem, sam pa sem, tudi nekoliko naivno, na to pristal. Zdaj je ta posnetek očitno zlorabil.«

Na RTV Slovenija jim je Slavka Djurića uspelo dobiti po telefonu. Povedal je svojo plat zgodbe. »S Sašo sem se srečal samo enkrat, nekajkrat pa sva govorila tudi po telefonu. Ko sem videl, da se njega v celotni zgodbi ne vpraša nič, sem navezal stik z njegovo mamo. Ker za marketinško sodelovanje ni pokazala interesa, sem odnehal. Charlesa Briscoeja nisem nikoli v življenju spoznal v živo. Nimam nobenih ponarejenih papirjev, osebnih izkaznic ali česa podobnega.«