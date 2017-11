Obiskovalci muzeja vizualnih umetnosti De Mata v indonezijskem mestu Yogyakarta si lahko med drugim ogledajo tudi zbirko voščenih lutk znanih igralcev, pevcev, fantazijskih likov ter resničnih zgodovinskih osebnosti.

Zbirka indonezijskega muzeja pa se precej razlikuje od zbirk, ki jih imajo v lasti ostali podobni muzeji voščenih figur. V Indoneziji se namreč lahko obiskovalci fotografirajo ob voščeni lutki Adolfa Hitlerja.

Museum in #Indonesia displays wax Hitler in front of death camp banner for visitors' 'fun' https://t.co/2c3WD6m7vipic.twitter.com/hf0YYh0SSS — RT (@RT_com) November 11, 2017

Od Darth Vaderja do Adolfa Hitlerja Najbližja soseda voščenega Adolfa Hitlerja sta voščeni Darth Vader, lik iz fantazijske franšize Vojna zvezd in Joko ‘Jokowi’ Widodo, aktualni predsednik Indonezije. Kot navaja Washington Post, vodstvo muzeja pravi, da je lutka Darth Vaderja zelo popularna, na veliko selfijih pa se znajde tudi lutka Baracka Obame. Toda daleč najraje se obiskovalci fotografirajo ob lutki Adolfa Hitlerja. Pred velikanskim plakatom, na katerem je upodobljen vhod v zloglasno koncentracijsko Auschwitz, v katerem je bilo med drugo svetovno vojno pobitih več kot milijon ljudi, stoji voščena lutka Adolfa Hitlerja.

Odvratno dejanje, ki ponižuje žrtve »Ne najdem besed, s katerimi bi opisal, kako zelo narobe je to,« je za AP dejal rabin Abraham Cooper, direktor Simon Wiesenthal centra, ki se bori proti antisemitizmu in zanikanju holokavsta. »Ozadje je odvratno in ponižuje vse tiste, ki se nikoli niso vrnili iz Auschwitza,« je še dejal o velikanskem plakatu, ki se bohoti za Hitlerjevo lutko. Poudaril je še, da nima lutka Adolfa HItlerja kaj iskati ob lutkah Scarlett Johannson in Steva Jobsa. V Centru Simona Wiesenthala so zahtevali takojšno odstranitev lutke. Odzvali so se tudi v Human Rights Watch in v zapisu za javnost postavitev voščene lutke Adolfa Hitlerja označila za »bolno«.