Med vročimi poletnimi dnevi marsikoga zamika osvežitev v monumentalnih fontanah velikih evropskih mest. Precej manj se jih odloči popustiti skušnjavi. Zelo redki pa se odločijo za golo namakanje. Prav to se je nedavno zgodilo v Rimu, kjer sta se dva angleško govoreča turista slekla do spodnjic in skočila v fontano na Beneškem trgu, medtem ko so ju prijatelji fotografirali. Enega je trenutek celo tako zelo navdihnil, da je slekel spodnjice, kar ima med nogami, pa skril za njimi.

Dogodek je posnel eden od očividcev in ga objavil na spletu, nato pa je v Italiji završalo. Fontana je namreč del spomenika Viktorju Emanuelu II., sicer prvega italijanskega kralja po ponovni združitvi, po prvi svetovni vojni pa so spomeniku dodali še grob neznanega vojaka. Objekt zato služi tudi kot oltar domovine.

Lokalna policija pravi, da je bilo v videu prikazano vedenje žaljivo in nezakonito, zato turista že iščejo. Podžupan Rima Luca Bergamo pravi, da bosta osumljenca prejela najvišjo možno kazen, podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini pa se je prek tvitterja razhudil, da ve, »kako je treba podučiti ta idiota, če ju ujamejo«. Tvitnil je tudi, da »Italija ni njuna domača kopalnica«.

Golo kopanje v fontani na Beneškem trgu ni edini incident, ki so ga v Rimu v zadnjem času povzročili turisti. Pred kratkim je britanski Guardian poročal, da je v koloni pred slavno rimsko fontano Trevi izbruhnil pretep med turisti, ki so želeli posneti »popolni selfie«.