Z zaslišanjem psihiatričnega izvedenca dr. Petra Preglja se je danes nadaljevalo sojenje 43-letnemu Ljubljančanu Primožu Burgerju, obtoženemu zalezovanja najstnice – sledil ji je najprej na družbenih omrežjih, potem pa še v živo. Ko ji je začel pošiljati sporočila na facebook, je bila še osnovnošolka, stara komaj 13 let. Pisal ji je, da jo ljubi, da si jo želi »z dušo in telesom« in da je seksi, jo imenoval »mucika«, »ognjevita«, »sladka nagica«, »fatalčica« in še in še. Potem se je začel smukati pred njeno osnovno šolo in kasneje okoli gimnazije ter poskušal vzposta