»Mucika«, »ognjevita«, »spolno prebujajoča«, »sladka nagica« je le nekaj oznak, ki jih je 42-letni Primož Burger dajal najstniški Ljubljančanki, ko ji je pisal na facebook. Dogajalo se je od jeseni 2013, ko je bila deklica stara komaj 13 let, do marca 2016, ko je vmes posegla policija. Celotni zadnji dve glavni obravnavi so posvetili branju njegovih sporočil. »Ljubim te« ji je med drugim pisal in »želim si te z dušo in telesom«. »Hotel sem ji povedati, da mi je všeč in da se zanimam zanjo,« je razložil sodnici Deji Kozjek. »Nisem takoj pomislil na spolne odnose. Z njo