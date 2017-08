»S to klopco želimo mamice spodbuditi, da brez zadržkov, skrbi ali sramu nahranijo otroka, ko je to treba, ne da bi pri tem imele občutek nelagodja,« je ob slovesnosti, ko so prerezali trak z modro pentljo, rekla Brigita Glažer iz ptujskega podjetja Apollo, ki je postavilo klopco in navdušilo tudi upravo Živalskega vrta Ljubljana, da je to dovolila. »Strokovna javnost se že vrsto let trudi s promocijo dojenja v zdravstvenih ustanovah in prav je, da se to usmeri še na širšo javnost, saj bo le na tak način postalo naravno in vsakdanje dejanje v našem življenju,« je dodala Cvetka Skale, predsednica Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije.

Ves svet potrebuje spodbudo za dojenje Majhna slovesnost, ki je privabila precej mladih družin na poti v živalski vrt, ni bila izbrana na naključni dan, temveč je bila dolgo načrtovana in izpeljana na dan, ki je po vsem svetu imenovan za dan dojenja. V večini držav je ta dan razpotegnjen na ves teden med 1. in 7. avgustom. Za uvod v letošnje dogajanje pod geslom »Skupaj ohranjajmo dojenje« je posebno poslanico namenil dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, nekdanji etiopsk