Na poti na snemanje mu je pot prekrižal avtomobil, ki je zavijal levo. Clooney je z motorjem Yamaha zadel v avto, vrglo ga je na vetrobransko steklo in nato na tla. Na posnetku prometne kamere, ki so ga nekaj dni po nesreči objavili italijanski mediji, je videti, kako slavni igralec dobesedno leti čez avtomobil, vetrobransko steklo avtomobila pa je razbito. Nemudoma ga je oskrbel njegov telesni stražar. Sprva je kazalo, da so poškodbe resne, saj je Clooney kričal, da ne more premikati nog. Odpeljali so ga v bližnjo bolnišnico, ga pregledali in ugotovili, da razen udarca v koleno nima drugih poškodb ter da gre lahko domov, kamor ga je odpeljala žena Amal. Koleno si bo moral najmanj tri tedne zdraviti s fizioterapijo.

Voznik avtomobila, ki je Clooneyju zaprl pot, je bil 65-letni vodovodar Antonello Viglino, ki je novinarjem dejal, da ga je zaslepilo sonce in sploh ni videl motorja. Ko je po nesreči stopil iz avtomobila in so ponesrečencu odpeli čelado, je zgroženo ugotovil, da je povozil najbolj priljubljenega ameriškega igralca. To sicer ni bila prva Clooneyjeva motoristična nesreča – pred leti si je v New Yorku zaradi padca iz motorja zlomil nekaj reber. Clooney je z istim motorjem le nekaj dni pred tem po otoku vozil tudi svojo soprogo.