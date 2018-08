Morda se zadnja leta res veliko več govori o Beyonce, ki ji pravijo kar kraljica B, a ko rečemo kraljica popa, vsi vemo, da s tem ni mišljena Beyonce, ampak Madonna. Danes Madonna praznuje 60 let, za sabo pa ima že 35 let glasbene kariere. Da je še vedno kraljica, h kateri se obračajo tudi mlajše generacije glasbenic, med zadnjim dokazuje videospot 25-letne Ariane Grande, ki Madonno oziroma njen glas gosti v svojem novem singlu God is A Woman (Bog je ženska).

V njem Madonna citira svetopisemsko razpoloženega Samuela Jacksona iz Tarantinovega Šunda, ki pravi: »In vedeli boste, da je moje ime Gospod, ko se bom maščeval nad vami.« Vendar kraljici popa maščevanje za to, da bi vedeli, kdo je, nikoli ni bilo potrebno. Zaslovela je že s prvim albumom leta 1983, ki ga je imenovala kar po sebi, v naslednjih treh desetletjih pa prodala več kot 300 milijonov plošč in se zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolje prodajana izvajalka vseh časov. Impresivne so tudi nekatere druge številke. Poleg tega, da je s svojimi albumi in singli redno posegala po prvih mestih lestvic, je tudi najbogatejša glasbenica v Ameriki. S 580 milijoni dolarjev, na kolikor jo je ocenil Forbes, krepko, za 200 milijonov, presega drugouvrščeno Celine Dion in tretjo Barbro Streisand. Beyonce je šele četrta, Taylor Swift pa peta.

Talent za izzivanje

Madonne Louise Ciccone iz detroitske delavske družine, v kateri je odraščala kot ena od osmih otrok, ni izstrelil izjemen talent za petje in ples, ampak talent za provokacijo, česar se je dobro zavedala tudi sama. »Vem, da nisem najboljša pevka, in vem, da nisem najboljša plesalka. Vendar me to ne zanima. Zanima me izzivanje ljudi. Da sem provokativna. Da sem politična,« je povedala v dokumentarcu iz leta 1992 Truth or Dare, ki je bil posnet med njeno turnejo Blonde Ambtition, in s tem samo potrdila, kar smo vedeli že prej – da je ustvarjena za škandal. To je pokazala leto po izidu prve plošče, ko je nastopila na podelitvi nagrad MTV. Med izvajanjem pesmi Like a Virgin, ki še vedno velja za njeno najpopularnejšo pesem, ji je s stopala zdrsnil čevelj, da bi ga dobila nazaj, pa se je v poročni obleki, v kateri je nastopila, začela plaziti in zvijati po tleh. Publiki se je zdelo, kot da gleda devico, ki na svojo poročno noč izgublja nedolžnost, in prva v vrsti provokacij tandema MTV-Madonna je bila rojena.

Madonna se za dogodek ni opravičevala, ampak je to, kaj natančno se je dogajalo, pojasnila šele kakih 30 let pozneje, podobno, torej brez opravičevanja, pa se je odzivala tudi na ogorčenje ob drugih incidentih. Leta 1986 je s pesmijo Papa Don't Preach, v kateri poje o noseči najstnici, ki hoče obdržati otroka, čeprav ji oče govori, naj ga ne, razburila zagovornike pravice do splava, leta 1989 je s poljubljanjem temnopoltega Jezusa v videospotu Like a Prayer razjezila Rimskokatoliško cerkev, leta pozneje je med koncertom v Kanadi tri minute simulirala masturbiranje, čeprav ji je kanadska policija zagrozila, da jo bo aretirala, leta 2003 pa se je na podelitvi MTV-nagrad poljubila z Britney Spears in Christino Aguilera.