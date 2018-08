Družba za avtoceste RS (Dars) je konec julija za izvajalca del za izgradnjo druge cevi karavanškega predora izbrala turško podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, katerega ponudba v višini 89,3 milijona evrov brez DDV je bila bistveno cenejša od ostalih osmih ponudb. Vendar izbor še ni pravnomočen, saj so trije neizbrani izvajalci vložili revizijske zahtevke.

Kolektor CGP, ki je skupaj z Rikom in turškim Yapi Merkezijem izgradnjo predora ponudil za 109,4 milijona evrov, je zahtevek za revizijo vložil že 17. avgusta. V sredo je zahtevek podala družba Euro-Asfalt iz Sarajeva, ki bi drugo cev predora skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj zgradila za 106,3 milijona evrov, do polnoči pa je prispela še pritožba Gorenjske gradbene družbe in češkega Metrostava, ki sta v skupnem nastopu podala drugo najbolj ugodno ponudbo, in sicer v višini 104,4 milijona evrov.

Na Darsu so za STA pojasnili, da se bo do zahtevkov najprej opredelil naročnik kot prvostopenjski organ. Odločitev o zahtevku za revizijo mora Dars sprejeti v osmih delovnih dneh po tem, ko se izbrani ponudnik izjasni do pritožb, za kar ima tridnevni rok.