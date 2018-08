Družba za avtoceste RS (Dars) je konec julija kot izvajalca del za izgradnjo druge cevi karavanškega predora izbrala turško podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, katerega ponudba v višini 89,3 milijona evrov brez DDV je bila bistveno cenejša od ostalih osmih ponudb. Vendar izbor še ni pravnomočen, saj se rok za pritožbe oziroma zahtevke za revizijo izteče z današnjim dnem.

En zahtevek za revizijo je bil že podan, in sicer 17. avgusta s strani družbe Kolektor CGP, ki je skupaj z Rikom in turškim Yapi Merkezijem izgradnjo predora ponudil za 109,4 milijona evrov. Na Darsu vsebine zahtevka v tej fazi ne komentirajo, prav tako ne v Kolektorju.

Na Darsu so za STA pojasnili, da se bo do zahtevka najprej opredelil naročnik kot prvostopenjski organ. Če bo pritožnik po prejemu odgovora vztrajal pri zahtevku, bo Dars celotno dokumentacijo predvidoma prihodnji mesec predložil v odločanje Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov javnih naročil.

»Zahtevek za revizijo lahko začetek graditve zamakne za največ nekaj mesecev, na primer dva ali tri, bistveno pa je, da ne pride do razveljavitve razpisa,« so izpostavili na Darsu. Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic je na TV Slovenija pojasnil, da se pri petletnem projektu nekajmesečna zamuda lahko nadoknadi, v primeru razveljavitve celotnega razpisa pa bi bila zamuda zelo velika.

Vidic je pojasnil, da pri izboru, kjer je 95 odstotkov merila predstavljala cena, niso preverjali ravnanja ponudnikov do delavcev. Preverjajo lahko namreč le tisto, kar je zakonsko dopustno in natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Prav tako Dars razpisa ne more razveljaviti, saj bi s tem kršil zakon o javnem naročanju.

Na Delavski svetovalnici so na vlado in Dars naslovili poziv, naj prekličejo odločitev o izboru ponudnika za izgradnjo vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke in naj ponovijo razpis, tako da bi vanj vključili tudi socialno odgovorna merila, ki se tičejo pravic delavcev.

Tako na avstrijski kot na slovenski strani je bilo na razpisu izbrano podjetje z najcenejšo ponudbo. Po izboru pa so se v nekaterih slovenskih medijih začeli pojavljati očitki na račun izbranega turškega podjetja, da je postavilo dumpinško ceno, da gre za režimsko podjetje turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in da izkorišča delavce.

V turškem podjetju zanikajo malomaren odnos do delavcev

Na medijske navedbe so se odzvali tudi v turškem podjetju Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret in jih zanikali. Kot so poudarili, so njihova gradbišča varovana in vstop nepristojnim v skladu z varnostnimi predpisi ni mogoč. Hkrati so ostro zavrnili namigovanja, da naj bi na njihovih gradbiščih umrlo že več sto delavcev, in obžalujejo »tovrstne nesprejemljive medijske manipulacije«.

V podjetju so zagotovili, da bodo gradbena dela za karavanški predor izvajana povsem v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi, za vse zaposlene podjetja pa da bo ustrezno poskrbljeno v skladu z zakoni in pravicami delavcev. »Skrb bo posvečena njihovemu zdravju in varnosti, tako kot je bilo do sedaj na vseh projektih podjetja,« so poudarili.

Podjetje je do danes v Turčiji in tujini zgradilo oziroma gradi »skupaj 446 kilometrov avtocestnih in železniških predorov v dogovorjenih rokih in zahtevani kvaliteti, kar predstavlja gradbene reference, ki jih ne zagotavlja nobeno gradbeno podjetje v Sloveniji«, so še izpostavili v turškem podjetju.